الهلال يحسم «الكلاسيكو» بنتيجة غير مسبوقة

هزم فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، السبت، لحساب الجولة الثامنة على ملعب «المملكة أرينا»، معقل «الأزرق»، في لقاءٍ شهد نتيجةً غير مسبوقةٍ عبر تاريخ مواجهات «الكلاسيكو» ضمن بطولة دوري المحترفين.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدِّمًا 2ـ1 بعدما سجَّل له البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الجناح الأيمن، والإنجليزي أولي واتكينز، رأس الحربة، هدفين في الدقيقتين 11 و30، توسطَّهما هدفٌ اتحادي بتوقيع المهاجم المغربي يوسف النصيري «22».

وأضاف الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناح الأيسر للهلال، هدفًا ثالثًا للفريق في الدقيقة 64. وبعد محاولاتٍ من الطرفين، استطاع الاتحاد تقليص الفارق من ركلة جزاءٍ، نفذها الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين في الدقيقة 89.

واشتعلت الدقائق المتبقية وسط رغبةٍ من الاتحاد لإدراك التعادل، وسعي هلالي لتأكيد الانتصار، لكنَّ النتيجة ظلَّت على حالها، ليخرج الفريق العاصمي منتصرًا.

ولم يسبق للهلال، أو الاتحاد الخروج فائزًا بهذه النتيجة على مدى مواجهاتهما الـ 36 السابقة في بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008.

وبهزيمة الاتحاد، تكون جميع فرق الدوري قد تجرَّعت الخسارة مرَّةً واحدةً على الأقل بعدما كان «النمور» الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 21 نقطةً، واستعاد صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام القادسية والنصر، فيما تجمَّد رصيد الاتحاد عند 17 نقطةً، وأنهى الجولة رابعًا.