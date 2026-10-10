برشلونة يعزز الصدارة بثلاثية خيتافي

حقق فريق برشلونة الأول لكرة القدم فوزه الثامن تواليًا على ضيفه خيتافي، وتجاوزه 3ـ0، السبت، ضمن المرحلة الثامنة للدوري الإسباني، ليعادل أفضل بدايةٍ له، التي سجلها موسم 2013ـ2014 بقيادة المدرب الأرجنتيني جيراردو «تاتا» مارتينو.

وما زال الرقم القياسي لأفضل بدايةٍ بـ «الليجا»، وهو تسعة انتصاراتٍ، يحمله ريال مدريد، وحقَّقه موسم 1968ـ1969، وتوقَّف بالتعادل السلبي مع بونتيفيدرا. وفي إمكان برشلونة كسره في حال فوزه في المباراتين المقبلتين أمام ريال بيتيس، وريال مدريد، 18 و25 أكتوبر.

ويبقى برشلونة الفريق الوحيد بين فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي فاز في مبارياته التسع الأولى بجميع المسابقات الموسم الجاري «ثماني مبارياتٍ في الدوري، ومواجهةٌ في دوري الأبطال»، كما لم يتعرَّض لأي خسارةٍ على ملعبه في الدوري منذ عودته إلى «كامب نو»، أواخر عام 2025.

ورفع الفريق، بطل الموسمين الماضيين، رصيده في الصدارة إلى 24 نقطةً بفارق خمسٍ عن أتلتيكو مدريد، أقرب ملاحقيه، وعزَّز رصيده التهديفي إلى 34 هدفًا في غياب مهاجمه البرازيلي رافينيا، هداف البطولة «12»، بعد أن استبعده المدرب الألماني هانزي فليك إثر إصابته في مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وللمرة الأولى شارك البرازيلي جابرييل جيسوس، القادم من أرسنال الإنجليزي، أساسيًّا، وشغل مركز المهاجم الصريح، لينجح في تعويض مواطنه، ويضع بصمته الثانية.

ولم ينتظر برشلونة كثيرًا، إذ فاجأ الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون دفاع الفريق المدريدي بهدفٍ في الدقيقة 2، وهو الأول له منذ انضمامه إلى الكاتالوني صيفًا قادمًا من نيوكاسل.

وجاء الهدف من تسديدةٍ زاحفةٍ بعد أن شقَّ طريقه متجاوزًا ثلاثة لاعبين قبل أن ترتطم بأحدهم، وتغالط الحارس دافيد سوريا.

وعزَّز جيسوس النتيجة بهدفٍ ثانٍ «30» بعد أن خطف الكرة من المدافع الأرجنتيني زايد روميرو داخل المنطقة، وتوغل فيها، وسدَّدها زاحفةً على يمين سوريا.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة تحكمه في المباراة، ونجح الدولي الفرنسي جول كونديه بتسجيل الهدف الثالث بتمريرةٍ من لامين يامال «73».

وفك كونديه مشاركته لمواطنه إيريك أبيدال، وأصبح أكثر لاعبٍ فرنسي خوضًا للمباريات بقميص برشلونة بوصوله إلى 194 مباراةً في مختلف المسابقات.

وإلى جانب كونديه، احتفل الإسباني جيرارد مارتن، قلب الدفاع، بمباراته الـ 100 مع الفريق.

ورسَّخ اللاعب «24 عامًا»، الذي بدأ في خانة الظهير الأيسر قبل أن يتحوَّل إلى قلب الدفاع، مكانته في خطط المدرب هانزي فليك.