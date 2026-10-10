إنتر يعود إلى الانتصارات.. وجنوى يسجل الفوز الأول

عاد فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، حامل اللقب، إلى طريق الانتصارات بفوزه، السبت، على ضيفه بارما 3ـ0 في افتتاح المرحلة السادسة للدوري الإيطالي.

ولم تؤثر فترة التوقف الدولية الطويلة، التي امتدَّت ثلاثة أسابيع، في «النيراتزوري»، إضافةً إلى اللعب دون هدَّافه وقائدة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي عاد متأخرًا من مبارا اعتزال ليونيل ميسي، إذ فرض سيطرته، وحسم نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفٍ للكرواتي بيتار سوتشيتش في الدقيقة 13، وثانٍ للتركي هاكان تشالهان أوغلو «18» من ركلة جزاءٍ، وثالثٍ للفرنسي ماركوس تورام «31».

وهذا الفوز الخامس لإنتر الموسم الجاري، وجاء بعد تعادله مع مضيفه وشريكه السابق في الصدارة روما 2ـ2 ضمن المرحلة الخامسة، قبل فترة التوقف الدولية.

كذلك، هو الفوز الرابع تواليًا لفريق المدرب الروماني كريستيان كيفو على ملعبه في بداية الموسم، وهو إنجازٌ لم يحققه سوى مرتين خلال الأعوام الـ 35 الماضية.

وأكد الفريق جاهزيته لاستضافة كلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دوري المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 16 نقطةً بفارق ثلاثٍ أمام روما، الذي يحلُّ ضيفًا على كومو الأحد، ولاتسيو، الذي يستضيف مونزا، فيما تجمَّد رصيد بارما في أول مباراةٍ بقيادة مدربه وهدافه الدولي السابق ألبرتو جيلاردينو، خليفة الإسباني كارلوس كويستا، عند أربع نقاطٍ في المركز الـ 17 بخسارته الرابعة الموسم الجاري.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، حقق جنوى فوزه الأول بالتغلَّب على ضيفه فيورنتينا 2ـ1.

وكان جنوى البادئ بالتسجيل عبر المونتينيجري ميلوتين أوسماييتش في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف البرازيلي جونيور ميسياس الثاني بعد سبع دقائق، فيما وقَّع الضيوف على هدفهم الوحيد بنيرانٍ صديقةٍ عندما أودع المدافع المكسيكي يوهان فاسكيس الكرة بالخطأ في مرمى فريقه «73».

وتخلَّص جنوى من المركز الـ 19 قبل الأخير، ورفع رصيده إلى أربع نقاط، وارتقى مركزين بفارق الأهداف أمام فيورنتينا، الذي مُني بخسارته الرابعة.