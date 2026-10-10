التعادل يخيم على يونايتد وتوتنام

فشل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الاستفادة من النقص العددي في صفوف ضيفه توتنام، واكتفى بالتعادل 1ـ1، السبت، لحساب الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وعلى ملعب «أولد ترافورد» كان توتنام هو الفريق الأفضل، لكن يونايتد عاقبه على إهداره للفرص في الدقيقة 73 عندما أرسل المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا تمريرة إلى الكاميروني برايان مبيومو داخل منطقة الجزاء، ليسجل منها الهدف الأول من التسديدة الثانية للفريق على المرمى.

وتلقى الأوروجوياني رودريجو بنتانكور، لاعب الوسط، بطاقة حمراء لضربه لوك شو برأسه خلال شجار جماعي في الدقيقة 78، لكن مع ذلك نجح فريقه في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عندما تخلص المهاجم الإنجليزي دومينيك سولانكي من رقابة الأرجنتيني يساندرو مارتينيز، قلب الدفاع، ليسجل برأسه في الشباك إثر تمريرة عرضية من الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب الوسط، محرزًا هدف التعادل المستحق الذي أخرج الفريق من قاع الترتيب.

ويحتل توتنام الآن المركز الـ 18 برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل يونايتد المركز الـ 12 برصيد ست نقاط.

وعلى الرغم من مشاركته في المباراة الخامسة في الدوري الموسم الجاري، فشل المهاجم الدولي المصري عمر مرموش، المعار من مانشستر سيتي، في وضع بصمته حتى الآن.

ولم يكمل مرموش المباراة بعد أن استبدله مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي في الدقيقة «65».

وعلى مقياس «سوفا سكور» حصل مرموش على تقييم 6.7، وكان أفضل رقم حصل عليه في المباراة الأولى له أمام نيوكاسل وكان 7.1، على الرغم من الخسارة بهدفين نظيفين.