رأسية روميرو تمنح أتلتيكو نقاط ألافيس

انفرد فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم بالمركز الثاني في الدوري الإسباني بتغلُّبه 2ـ1 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، المنقوص عدديًّا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وبعد انتصاره المقنع في «ديربي» العاصمة على ريال مدريد 2ـ1 قبل فترة التوقف الدولية، واصل أتلتيكو نتائجه الإيجابية محققًا فوزه الرابع تواليًا في الدوري، وهذه المرة على حساب الفريق الباسكي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد أنخيل بيريز «60».

ومنح المدافع أليخاندرو جريمالدو التقدم لأتلتيكو بتسديدةٍ متقاطعةٍ بعد تمريرةٍ ثنائيةٍ مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، لاعب ليل الفرنسي السابق، في الدقيقة 33.

لكنَّ شباك فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تلقَّت هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً من ركلة جزاءٍ، تسبَّب بها المدافع الإسباني روبان لو نورمان، ونفذها بنجاحٍ الأرجنتيني لوكاس بويي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع.

وأعاد المدافع الأرجنتيني كارلوس روميرو التقدم لأتلتيكو عندما حوَّل برأسه عرضيةً، لعبها الإسباني الدولي أليكس بايينا بوجه القدم الخارجي «87»، علمًا أن الأخير دخل بديلًا مع بداية الشوط الثاني.

ورفع «روخيبلانكوس»، الذي يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري المجموعة الموحَّدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 19 نقطةً، لينفرد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاطٍ أمام شريكه السابق ريال بيتيس، الذي يستضيف أوساسونا الأحد، فيما يُحلِّق برشلونة في الصدارة بـ 24 نقطةً بعد فوزه على خيتافي 3ـ0. في المقابل، تجمَّد رصيد آلافيس عند 11 نقطةً في المركز السادس.

وكانت مباراة رايو فاييكانو وضيفه أتلتيك بلباو ألغيت، السبت، بسبب إلقاء مشجعي الفريق المضيف أجسامًا على أرض الملعب احتجاجًا على راؤول مارتين بريسا، رئيس النادي.