إنزاجي: القيادة يجب أن تكون مع لاعب سعودي

أثنى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على لاعبيه بعد تقديمهم «مباراة كبيرة» أمام الاتحاد، السبت، في ثامن جولات دوري روشن السعودي، وشرح آلية اختيار قائد «الأزرق» وترتيب حملة الشارة.

وبعد الفوز على الاتحاد 3ـ2، قال المدرب خلال مؤتمر صحافي: «لعبنا مباراة كبيرة ضد خصم كبير ومحترم، وأشكر اللاعبين على ما قدموه».

وعن مجريات اللقاء، أوضح المدرب أنَّ فريقه كان قادرًا على تسجيل أهداف أكثر من الثلاثة، وذكر: «كرة القدم فيها مجريات مختلفة، كان يفترض أن نسجل أكثر من ثلاثة أهداف».

وفي تعليقه على أداء طاقم التحكيم، قال: «الحكام بذلوا كل ما لديهم، وأحداث المباراة طبيعية، والأخطاء جزء من اللعبة».

واستدرك: «لا أتفق مع احتساب ركلة الجزاء ضدنا، لكن هذه هي حال كرة القدم. أبارك للجماهير واللاعبين على الأداء المقدم في هذه المباراة».

وتحدث مدرب الهلال عن آلية اختيار قائد الفريق، مشددًا على منح الأولوية للاعبين السعوديين في حمل الشارة التي ارتداها ناصر الدوسري خلال الكلاسيكو، وقال: «بالنسبة إلى شارة القيادة، لا بد أن تكون للاعب سعودي. سالم ثم كنو ثم ناصر ثم العويس، لدينا لاعبون سعوديون مهمون».

وردًا على استفسار حول عدم منح شارة القيادة للبرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، رغم قدرته على التواصل مع الحكم ومناقشته، أوضح إنزاجي: «روبن تحصل على ثاني بطاقة بعد احتجاج، وبغض النظر عنها، كانت الشارة لدى ناصر وتحدث مع الحكم، وبعدها ذهبت إلى كنو، وهذه كيفية سير شارة القيادة لدينا».

وفسر سبب احتفاله مع الهولندي كريسنسيو سامرفيل بعد الهدف الثالث قائلًا: «كانت لحظة مهمة في مجريات المباراة بعد إلغاء هدف لنا، وإضاعة أربع محاولات قبل تسجيل هذا الهدف، لذا كانت لحظة مهمة لنا».

وامتدح أداء المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، منوهًا إلى اندماجه مع المجموعة، رغم غيابه أسبوعين من فترة الإعداد، وقال: «قدَّم أداءً ممتازًا للغاية، ويتطور يومًا بعد يوم، واندَمَج مع المجموعة. وظهر بصورة رائعة في مباراتي التعاون والاتحاد، وأحييه جدًا على أدائه».

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 21 نقطةً، واستعاد صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام القادسية والنصر، فيما تجمَّد رصيد الاتحاد عند 17 نقطةً، وأنهى الجولة رابعًا.