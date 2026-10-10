فيسينج: لم نخسر بسبب التكتيك.. وعلينا التعلم من الأخطاء

رفض الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ربط الخسارة 2ـ3 أمام الهلال، السبت، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي بالتكتيك الذي انتهجه، مبرِّرًا في الوقت ذاته استقبال فريقه ثلاثة أهدافٍ بما وصفه بـ «الأخطاء البسيطة».

وقال فيسينج في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «الأمر لا يتعلَّق بالتكتيك مطلقًا. نحن خسرنا الكرة في الجهة اليسرى، والهلال سجل بعد ذلك. الهدف الثاني جاء من خطأ، وهو جزءٌ من اللعبة، أما الثالث، فكان من رمية تماسٍ، وبجودةٍ عاليةٍ استطاعوا التسجيل».

وأضاف المدرب: «لعبنا أمام فريقٍ كبيرٍ، وأعتقد أنه خسر مرتين فقط خلال آخر 50 مباراةً. ارتكبنا أخطاءً بسيطةً، وعلينا التعلُّم منها، وسنركز على المباراة المقبلة».

وتابع الألماني: «كان علينا هزيمة الهلال، لذا قدَّمنا كل ما لدينا، وأعطينا كل شيءٍ، بدنيًّا ومن ناحية الحدة، وقاتلنا حتى النهاية».

وعزا فيسينج غياب المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا إلى اللائحة التي تُلزم بمشاركة ثمانية أجانبَ في المباراة، وأوضح في هذا الصدد: «جورج قدَّم أداءً رائعًا، وأنا أحبه، لكنه كان مع المنتخب، والقوانين تلزمني بثمانية أجانب، وكان عليَّ اتخاذ القرار».

وعن عدم مشاركة أحمد الجليدان أساسيًّا في آخر مباراتين، أجاب مدرب الاتحاد: «لم أشركه بسبب عودته من الإصابة، وكان عليَّ الاعتماد على لاعبين يستطيعون اللعب بين 70 إلى 80 دقيقةً، والشنقيطي قدَّم مباراةً رائعةً، وأستطيع الاعتماد عليه أيضًا في هذا المركز».

وأثنى فيسينج على أداء لاعبه أحمد الغامدي، مؤكدًا أنه كان يستحق جائزة رجل المباراة عطفًا على مروده وظهوره بمستوى رائع.