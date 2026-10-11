ميندي يغيب أمام الوصل

كشفت مصادرُ خاصَّةٌ لـ «الرياضية» عن تأكُّد غياب السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رسميًّا، عن اللقاء أمام الوصل ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين المقبل في الإمارات، بسبب الإصابة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ميندي يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بمقر النادي تحت إشراف مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، من أجل تحضيره لمباراة النصر المقبلة في الدوري، إذ أكَّدت أنه سيكون جاهزًا لخوضها. وفي سياق متصل، أعلن الأهلي انضمام البرازيلي روجير إيبانيز إلى بعثة الفريق في الإمارات، تأكيدًا لما نشرته «الرياضية»، الجمعة.