ريشة: الطريس أجاد.. وجزائية الاتحاد صحيحة

صادقَ المصري محمد كمال ريشة، محلِّل «الرياضية» التحكيمي، على قرارات الحكم خالد الطريس خلال إدارته مواجهة «الكلاسيكو» بين فريقي الهلال والاتحاد التي حسمها الأزرق 3-2 السبت ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، وأبرزها ركلة الجزاء التي سجل منها الفريق الجداوي هدفه الثاني.

وتطرَّق ريشة إلى حالتين، اتَّخذ فيهما الحكم قرارين بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، الأولى إلغاء الهدف الثالث للهلال، والثانية احتساب ركلة جزاءٍ للاتحاد.

وتحدَّث ريشة عن الحالة الأولى قائلًا: «الحكم ألغى الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول، والقرار صحيحٌ بعد العودة إلى VAR لوجود لمسة يدٍ على الإنجليزي أولي واتكينز».

وأضاف: «قرارٌ صحيحٌ آخرُ من الحكم باحتساب ركلة جزاءٍ للاتحاد في الدقيقة 85 نتيجة عرقلة روبن نيفيش، لاعب الهلال، لسيمتش، لاعب الاتحاد، داخل المنطقة، وتدخُّلٌ إيجابي من VAR».

واستطرد: «الطريس وطاقمه المعاون نجحوا في إدارة المباراة، والعقوبات الانضباطية كانت مستحقةً، وتدخُّل عبد الله الشهري، حكم الفيديو، كان جيدًا وإيجابيًّا».

وأكمل ريشة: «الطريس تميَّز باللياقة العالية، والشخصية القوية في الملعب، وسيطر على اللاعبين على الرغم من صعوبة المباراة».

واستغرب من اعتراض لاعبي الاتحاد على الحكم بعد نهاية المواجهة، موضحًا أن احتجاجهم على عدم تنفيذ رمية التماس قبل صافرة النهاية ليس مبرَّرًا، لأن مثل هذه الحالات لا تستوجب تمديد الوقت.