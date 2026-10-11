ليلة كوندي

أصبح جول كوندي، الظهير الأيمن، اللاعب الفرنسي الأكثر ظهورًا مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم بـ 194 مباراةً بعد أن فكَّ شراكته مع إيريك أبيدال، السبت، باللعب أمام خيتافي في الدوري. واحتفل الدولي برقمه المميَّز بأفضل طريقةٍ عبر تسجيل الهدف الثالث لفريقه «3ـ0». ووصل كوندي «27 عامًا» إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية عام 2022، ومنذ ذلك الحين، شارك في 131 لقاءً بالدوري، و18 بكأس الملك، وثمانية في السوبر الإسباني، و35 بدوري الأبطال، واثنين بالدوري الأوروبي، وسجل عشرة أهداف، وصنع 22، وتُوِّج بسبعة ألقابٍ. ويأتي في القائمة الفرنسية خلف أبيدال كلٌّ من عثمان ديمبيلي «185»، وكليمنت لونجليه «160»، وصامويل أومتيتي «134»، ولودفيك جولي «124» (أسوشيتد برس والفرنسية)