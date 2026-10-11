جمع مجددا بين التسجيل والصناعة.. واتكينز يكرر ثاني أعلى أرقامه

جمع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بين تسجيل الأهداف وصناعتها للمرة الثانية على التوالي مع «الأزرق»، مكرِّرًا ثاني أفضل حصيلة مساهماتٍ تهديفيةٍ له في مباراةٍ واحدةٍ، خلال موقعة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وشارك واتكينز في الأهداف الثلاثة التي فاز بها الهلال 3ـ2 في المباراة التي احتضنها ملعب «المملكة أرينا»، معقل «الأزرق».

وأحرز المهاجم الإنجليزي الهدف الثاني في اللقاء، وصنع الأول والثالث للبرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناحين الأيمن والأيسر.

وفي الجولة الماضية، سجَّل اللاعب هدفين، وصنع مثلهما خلال الانتصار على التعاون بسداسيةٍ نظيفةٍ.

وحسبَ بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، أصبحت هذه المرة الـ 13 التي يقدم فيها واتكينز ثلاث مساهماتٍ تهديفية خلال مباراةٍ واحدةٍ.

وسبق له زيادة الحصيلة إلى أربع مساهماتٍ بحدٍّ أقصى، في ثلاث مبارياتٍ مختلفةٍ، إحداها أمام التعاون.

وفي مبارياته الخمس الأولى مع الهلال، وصل اللاعب إلى ثماني مساهماتٍ تهديفيةٍ مقسَّمةً بالتساوي على التسجيل والصناعة.