واتكينز: الحكم ألغى هدفي الصحيح

كشف الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن اعتقاده بصحة الهدف الملغى الذي سجَّله قبل نهاية الشوط الأول من مباراة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت، في ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وانتهت المباراة هلاليةً بنتيجة 3ـ2، وسجل واتكينز الهدف الثاني لفريقه، وبعده أحرز آخرَ، وألغاه الحكم.

وعقب المباراة، قال الإنجليزي في تصريحاتٍ للناقل التلفزيوني الرسمي: «المستوى كان عاليًا، خاصَّةً أننا عدنا للتو من فترة التوقف الدولي. صحيحٌ أننا تدرَّبنا لأيامٍ كثيرةٍ، لكنْ لا شيءَ يضاهي خوض مباراةٍ بكامل قوتك، خاصَّةً في أجواءٍ مثل هذه».

وأضاف: «إنها مواجهةٌ على صدارة الترتيب، ويمكنكم رؤية مدى أهميتها للجميع. هناك كثيرٌ من الاحتفالات والضجيج خلفنا، لكن الأهم أننا حققنا النقاط الثلاث، وأنا سعيدٌ جدًّا».

وعن الهدف الأول الذي صنعه لزميله البرازيلي جابرييل مارتينيلي، ذكر: «لم أكن أعرف أنه وصل إلى هناك عندما قرَّرت إرسال العرضية، سأكون كاذبًا لو قلت ذلك. فقط مرَّرت الكرة إلى منطقةٍ اعتقدت أنها مناسبةٌ».

وتحدَّث عن الهدف الملغى قائلًا: «لن أعلِّق على قرار الحكم، لكنْ بصراحةٍ، شعرت بأنه هدفٌ صحيحٌ».

واحتُسِب الهدف في البداية، ثم ألغاه الحكم خالد الطريس بعد أن اكتشف لمسةَ يدٍ على واتكينز أثناء المراجعة على شاشة «VAR».