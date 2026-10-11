باريس يسجل الانتصار الثالث

وقَّع فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، حامل اللقب، على انتصاره الثالث تواليًا بإسقاط ضيفه لومان، الصاعد حديثًا، 3ـ1، السبت، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب «حديقة الأمراء»، كان باريس أكثر المستفيدين من حصده النقاط الثلاث في هذه الجولة عبر ثلاثيةٍ، تناوب على تسجيلها البرازيلي لوكاس بيرالدو، قلب الدفاع، في الدقيقة 19 من ركلة جزاءٍ، والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «61»، والفرنسي ماجنيس أكليوش، لاعب الوسط «68». في حين سجل هدف الضيوف لاعب إفريقيا الوسطى لويس مافوتا «54».

وهذا الفوز الثالث تواليًا لباريس عقب انتصاره على بريست 1ـ0، ومارسيليا 2ـ1 قبل فترة التوقف الدولية، والرابع في مختلف المسابقات بعد أن استهل مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزٍ كاسحٍ على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6ـ1.

ولعب المهاجم الإسباني فيران توريس «سبعة أهداف في ست مباريات بكل المسابقات» أساسيًّا في تشكيلة نادي العاصمة على الرغم من الشكوك التي حامت حوله جراء تعرُّضه لإصابةٍ في كاحله خلال دفاعه عن ألوان منتخب بلاده.

وقبل العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، اقترب رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي أكثر من المراكز الثلاثة الأولى بعد أن رفعوا رصيدهم إلى 11 نقطةً في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ليون، وباريس أف سي.