موناكو يتعثر أمام تولوز.. وليل يتجاوز لوهافر

فرَّط فريق موناكو الأول لكرة القدم بتقدُّمه بهدفين أمام تولوز، وخرج بالتعادل 2ـ2 أمامه، لكنَّه حافظ على صدارة الدوري الفرنسي، السبت.

وعلى ملعب «لويس الثاني»، تقدَّم نادي الإمارة بهدفَي إيدان ديوب في الدقيقة 29، وماتيس أبلين «38»، لكنَّ تولوز ردَّ في الشوط الثاني عبر الدنماركي كاسبر تنجستيد «48» من ركلة جزاءٍ، والبديل السويدي سيون أوبونج «59».

وعلى الرغم من هذا التعادل إلا أن موناكو بقي في الصدارة بـ 14 نقطةً متقدمًا بنقطةٍ يتيمةٍ على ليل، الذي فاز على لوهافر 1ـ0.

وحافظ لاعبو المدرب البرازيلي فيليبي لويس على سجلهم خاليًا من الخسارة في الدوري مع أربعة انتصاراتٍ مقابل تعادلين، لكنَّهم فشلوا في الاستفادة من خسارة ليون «الثالث» أمام لانس 1ـ2، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة، وباريس إف سي «الرابع» أمام لوريان 0ـ1 للابتعاد أكثر.

وفي المباراة التي سبقت مواجهة موناكو، تغلَّب ليل بصعوبةٍ على ضيفه لوهافر المنقوص عدديًّا 1ـ0. وسجل ديلان باكوا الهدف الوحيد بعد خمس دقائقَ من صافرة البداية في لقاءٍ شهد طرد الياباني أيومو سيكو، لاعب الفريق الزائر، بالبطاقة الحمراء «61».

وقبل رحلةٍ محفوفةٍ بالمخاطر إلى لندن، الثلاثاء، لمواجهة أرسنال الإنجليزي في الجولة الثانية من المجموعة الموحَّدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، رفع ليل رصيده إلى 13 نقطةً في المركز الثاني، في المقابل، مُني لوهافر، الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول الموسم الجاري، بخسارته الرابعة مقابل تعادلين، فتجمَّد رصيده عند نقطتين في المركز الـ 18.

وتلقَّى فريق المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل المدرب كارلو، ضربةً موجعةً بإصابة المدافع البرتغالي تياجو سانتوس في الركبة اليمنى، وخروجه محمولًا على «22».