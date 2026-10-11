سيميتش أعلى لاعبي «الكلاسيكو» تقييما.. وعابدي الأقل

تصدَّر الصربي يان كارلو سيميتش، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تقييمات لاعبي مباراة «الكلاسيكو» بين «النمور» والهلال، السبت، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، على موقع «سوفا سكور» الإلكتروني، متقدِّمًا على الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم «الأزرق»، الذي أسهم في ثلاثة أهدافٍ.

ومنح الموقع سيميتش 8.4 درجة متفوقًا على جميع لاعبي «الكلاسيكو»، رغم تلقي فريقه ثلاثة أهدافٍ، وخسارته المباراة بنتيجة 2ـ3.

وجاء واتكينز خلفه بحصوله على 8.3 درجة، ثم زميله البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، والمغربي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، بواقع ثماني درجاتٍ لكلٍّ منهما.

وأحرز المهاجم الإنجليزي الهدف الثاني للهلال، وصنع الأول والثالث للبرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناحين الأيمن والأيسر.

في المقابل، لم يقدِّم نيفيش مساهماتٍ تهديفيةً، أمَّا النصيري فأحرز الهدف الأول للاتحاد.

وأتى الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الهلال، خامسًا في التقييم بـ 7.8 درجة.

وعلى النقيض، تذيَّل فارس عابدي، ظهير أيسر الاتحاد، القائمة بـ 5.8 درجة.