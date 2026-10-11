ديوماندي ينقذ الريال من «الغواصات».. وفيني يطرد

منح الجناح الإيفواري يان ديوماندي فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على فياريال 1ـ0، السبت، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة صعد الريال إلى المركز الثالث بـ 18 نقطةً بفارق نقطتين عن ريال بيتيس، الذي يستضيف أوساسونا، الأحد، فيما يتصدر برشلونة، حامل اللقب، الترتيب بـ 24 نقطةً، ويأتي أتلتيكو ثانيًا بـ 19.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بسبب شدِّ شعر أحد منافسيه في الدقيقة 73، ليُلغي له الحكم هدفًا سجله عقب ذلك بعد الرجوع إلى تقنية الـ VAR.

وهذه حالة الطرد الثالثة التي يتعرَّض لها الدولي البرازيلي مع الفريق العاصمي، إذ سبق أن طُرد أمام فالنسيا «21 مايو 2023»، و«3 يناير 2025».



وسجل ديوماندي، أغلى صفقةٍ في تاريخ الريال بـ 140 مليون يورو، هدفه الأول بألوان فريقه منذ الانتقال إلى صفوفه قادمًا من لايبزيج الألماني، بتسديدةٍ زاحفةٍ من داخل المنطقة إثر تمريرةٍ من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

وأحرز فينيسيوس، الذي شارك بديلًا، هدفًا من تمريرةٍ من الإنجليزي جود بلينجهام، لاعب الوسط، داخل منطقة الجزاء «71»، لكنَّه أُلغي لاحقًا بعد مراجعة الحكم تقنية الـ VAR، إذ ظهر وهو يشدُّ شعر الكندي ناثان صليبا، لاعب وسط «الغواصات الصفراء».

وكافح ريال مدريد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، ونجح في الحفاظ على تقدُّمه، ليخرج بالنقاط الثلاث.

ولعب المهاجم كيليان مبابي أساسيًّا بعد تعرُّضه لمشكلةٍ في الركبة خلال وجوده مع المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولية، لكنَّه أهدر عديدًا من الفرص السهلة لهز الشباك، منها انفراداتٌ.

وأطلقت جماهيرُ قليلةٌ صافرات الاستهجان ضد النجم الفرنسي، إذ يعتقد بعض المشجعين أنه تصرَّف بصورةٍ غير احترافيةٍ في الأسابيع الأخيرة، بينما صفَّق له آخرون.

وتألَّق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الحفاظ على نظافة شباكه بتصديه لكرتين قويتين للسنغالي باب جيي في الشوط الثاني، وثالثة لكارلوس روميرو.