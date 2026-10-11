نابولي يستعيد نغمة الفوز

تغلَّب فريق نابولي الأول لكرة القدم على فروزينوني 3ـ0، السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وحصل نابولي على ركلة جزاءٍ في الدقيقة 29 إلا أن لورينزو بالميساني تصدَّى لتسديدة الدنماركي راسموس هويلوند، لكنَّ الحكم أعاد تنفيذها بداعي تحرُّك الحارس عن خط المرمى، فتولَّى البلجيكي كيفن دي بروين المهمة، ونفذها بنجاحٍ قبل أن يضاعف نوا لانج تقدم نابولي بهدفٍ ثانٍ بعدها بثلاث دقائق.

ودخل الإسكتلندي سكوت مكتوميناي الملعب بعد مرور ساعةٍ من بداية المباراة وسط تصفيقٍ حارٍّ من جماهير الفريق المضيف بعد خضوعه لعميلةٍ في القلب.

وأضاف دي بروين الهدف الثالث للفريق في الدقائق الأخيرة بتسديدةٍ من مسافةٍ قريبةٍ.

وشكَّل هذا الفوز دفعةً قويةً، كان نابولي في أمسِّ الحاجة إليها، إذ تعرَّض الفريق لخسارتين وتعادلٍ واحدٍ في مبارياته الخمس الماضية، لكنَّه ارتقى الآن إلى المركز السادس برصيد عشر نقاط.