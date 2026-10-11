تأجيل مواجهة أبها والفيصلي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة فريقي أبها والفيصلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، المقررة عند الـ 06:25 مساء الأحد، وفق بيان نشرته على موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن الموعد المحدد الجديد سيكون الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها وتحديدًا عند الـ 03:40 عصرًا.

وأكدت الرابطة في بيانها أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية، والحفاظ على انتظام المنافسة.