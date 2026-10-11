قبل نيفتشي.. النصر يستعيد العمري وآنج يحدد القائمة

منح الجهاز الطبي في فريق النصر الأول لكرة القدم الضوء الأخضر للمدافع الدولي عبد الإله العمري للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو فضّل إبعاد العمري عن مباراة الدرعية ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، الجمعة الماضي، التي كسبها النصر 3ـ0 بعد معاناته من الإرهاق عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج الـ27 وحسم لقبها بالفوز على الإمارات بهدفين نظيفين، الثلاثاء الماضي.

وبيّن المصدر أن العمري أصبح جاهزًا للمشاركة مع زملائه اللاعبين في مباراة نيفتشي الأوزبكي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

ووفقًا للمصدر يحدد الأسترالي بوستيكوجلو قائمة الأسماء المشاركة أمام نيفتشي الأوزبكي، الأحد، بعد انتهاء الحصة التدريبية.

ويحتل النصر المركز الـ 16 في سلم الترتيب دون نقاط بعد خسارته من العين في الجولة الأولى.