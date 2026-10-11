سنبل: فارق الإمكانات أسقط الاتحاد

أرجع طلال سنبل، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سابقًا، خسارة فريقه أمام الهلال 2ـ3، السبت، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، إلى تفاوت الإمكانات وجودة اللاعبين بين الفريقين، إلى جانب بعض القرارات الفنية للمدرب الألماني ينز فيسينج.

وأثنى سنبل، في حديثه لـ«الرياضية»، على أداء لاعبي الاتحاد على الرغم من الخسارة، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة جيدة طوال الشوطين، ولم يقصروا في أداء واجباتهم داخل الملعب.

وقال: «لاعبو الاتحاد قدموا مباراة جيدة، لكن التفاوت في الدعم وجودة اللاعبين، والفوارق الواضحة بين إمكانات لاعبي الهلال والاتحاد، كانت سببًا في الخسارة، إضافة إلى استبعاد المدرب بعض اللاعبين الأكفاء، وفي مقدمتهم النيجيري جورج إيلينخينيا، في قرار غريب، على الرغم من قدرته على صناعة الفارق».

ودافع سنبل عن المدرب الألماني، قائلًا: «فيسينج مدرب رائع، ويمتلك طموحًا كبيرًا، ويعمل بشغف على تطوير أداء اللاعبين وفق الإمكانات المتاحة له، وأعتقد أن المباريات المقبلة ستثبت صحة ما أقوله».

وشدد لاعب الاتحاد السابق على أهمية تجاوز آثار الخسارة أمام الهلال، ومواصلة العمل بجدية، واستيعاب اللاعبين أفكار المدرب وتطبيق تعليماته، من أجل المحافظة على المستوى الفني وتطوير النتائج.

وأضاف: «العودة إلى الصدارة ليست بالضرورة أن تتحقق في الوقت الحالي، لكن الأهم استمرار الأداء الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية، خاصة أن مشوار الدوري ما زال طويلًا، ونحن في بداية الموسم».