الأحد.. نيفتشي يرسم مخطط النصر في «الأول بارك»

يضع الأوزبكي إسلام إسماعيلوف، مدرب فريق نيفتشي الأول لكرة القدم، اللمسات النهائية على آخر تحضيراته، عند الـ 09:15 مساءً على ملعب «الأول بارك» في الرياض، مسرح مواجهته مع مضيفه النصر، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر إلى أن المدرب الأوزبكي يتجه إلى تطبيق العديد من الجمل التي يرغب تنفيذها خلال المواجهة في ظل البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية يعزز بها انطلاقته المثالية بعد فوزه على القوة الجوية العراقي، عبر مواجهة النصر الباحث عن تحسين الصورة وتعويض خسارة المواجهة الآسيوية الافتتاحية أمام العين برباعية نظيفة.

ويجري نيفتشي الأوزبكي الذي وصل إلى الرياض صباح السبت، الحصة التدريبية الثانية، عقب حصة أولى أجراها مساء وصوله في دار النصر.

وتأتي حصة تدريب الفريق الأوزبكي مساء الأحد بعد الفراغ من المؤتمر الصحافي المقرر عند الـ08:45 مساءً، في الوقت المنتظر أن يعقد فيه النصر مؤتمره عند الـ04:30 عصرًا بمشاركة الأسترالي أنج بوسكتيجلو، مدرب الفريق ونواف بوشل، لاعبه، قبل الاتجاه إلى أداء الحصة التدريبية عند الـ06:00 مساءً في دار النصر.

ويدخل الفريقان المواجهة بنتيجتين متباينتين في الجولة الأولى، بعدما خسر النصر أمام العين الإماراتي 0ـ4، فيما استهل نيفتشي مشواره القاري بالفوز على القوة الجوية العراقي 1ـ0.

وتُجرى المباراة، الإثنين، عند الـ09:15 مساءً على ملعب «الأول بارك» في الرياض.