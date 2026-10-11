بيتسيكي يخطف لقب جائزة إندونيسيا الكبرى

خطف الإيطالي ماركو بيتسيكي، لقب جائزة إندونيسيا الكبرى، الأحد، فيما حل الإسباني خورخي مارتين ثالثًا، ليستعيد صدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» من مواطنه مارك ماركيس.

وانتزع بيتسيكي سائق فريق أبريليا، الصدارة من راؤول فرنانديس، صاحب المركز الأول على خط الانطلاق، خلال الثلث الأخير من سباق نُظم على حلبة مانداليكا الدولية.

وجاء الإسباني فرنانديس في المركز الثاني، بينما حل مواطنه مارتين ثالثًا، وكلاهما سائقا فريق أبريليا.

وأنهى ماركيس، بطل العالم سبع مرات، وحامل اللقب مع دوكاتي، السباق في المركز السادس.

وبهذه النتيجة استعاد مارتين صدارة الترتيب العام للبطولة بفارق نقطتين عن ماركيس، مع تبقي خمس جولات أخرى على نهاية الموسم.

ولا يزال بيتسيكي بدوره في دائرة المنافسة على اللقب، إذ يحتل المركز الثالث في الترتيب العام.

وتستضيف أستراليا الجولة المقبلة بعد أسبوعين.