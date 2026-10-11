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تتويج بيتسيكي

2026.10.11 | 02:54 pm
تُوّج الإيطالي ماركو بيتسيكي، دراج فريق أبريليا، الأحد، بلقب جائزة إندونيسيا الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» (رويترز) و(الفرنسية)
تتويج بيتسيكي

تتويج بيتسيكي

تتويج بيتسيكي

تتويج بيتسيكي