تتويج بيتسيكي

تُوّج الإيطالي ماركو بيتسيكي، دراج فريق أبريليا، الأحد، بلقب جائزة إندونيسيا الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» (رويترز) و(الفرنسية)