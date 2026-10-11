446 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة البادل

سجّلت البطولة التصنيفية السادسة للبادل، المنظمة في جدة، مشاركة 446 لاعبًا ولاعبة، تنافسوا في عدد من الفئات التصنيفية على ملاعب «بادل ديستركت»، وشملت منافسات الرجال والسيدات والرواد والناشئين.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الأحد، فقد تم تتويج الفائزين والفائزات في ختام البطولة بالمراكز الأولى والثانية في مختلف الفئات، حيث حقق حسين عبد الوهاب، وهادي المشامع، المركز الأول في فئة الرواد +40، فيما حلّ بدر سلطان وهيثم حفني في المركز الثاني.

وفي فئة الرجال A، توّج عبد الله العبد الله وخورخي فيجا بالمركز الأول، وجاء إبراهيم الغامدي وخواكين في المركز الثاني، فيما حقق عبد الله الحسن وفواز اليوسف المركز الأول في فئة الرجال B، وحلّ باسل الخنيزي وعلي الخنيزي في المركز الثاني.

ونال عبد الرحمن عبيد وعامر بارباع المركز الأول، في فئة الرجال C، فيما جاء محمد الطويلب ومالك المسعود في المركز الثاني. وفي فئة الرجال D، حقق علي آل علي وفارس الرخيّص المركز الأول، وحلّ مهند كعكي ومحمد بخاري في المركز الثاني.

وعلى صعيد منافسات السيدات، حققت العنود يماني وكانديلا المركز الأول في فئة السيدات A، فيما جاءت باسمة الهويش وميار توفيق في المركز الثاني. وفي فئة السيدات B، توّجت بيان العيسائي وتالا عبدات بالمركز الأول، وحلّت مانيلا وريناد السويلمي في المركز الثاني.

وفي منافسات الناشئين، حقق سلطان حفني ومرتضى سليمان المركز الأول في فئة U14، فيما جاء أنمار حلواني وأحمد الزبيدي في المركز الثاني. وفي فئة U18، نال عبد الله زيتوني وعبد المجيد حكيم المركز الأول، وحلّ حمزة خاشقجي وحمزة قزاز في المركز الثاني.