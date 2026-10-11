ميسي وسواريز.. الثنائية الثالثة

كرر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، لاعبا فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، تسجيل ثنائية لكل منهما في مباراة واحدة، خلال الفوز على دي سي يونايتد 4ـ0، الأحد، للمرة الثالثة في المباريات التي جرى رصدها خلال مسيرتهما المشتركة مع برشلونة الإسباني والفريق الأمريكي.

وتعود الثنائية المشتركة الأولى إلى نوفمبر 2015، عندما سجل كل منهما هدفين في انتصار برشلونة على روما الإيطالي 6ـ1، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتكررت الثنائية في سبتمبر 2018، خلال فوز الفريق الكاتالوني على هويسكا 8ـ2، ضمن منافسات الدوري الإسباني، قبل أن يعيد النجمان المشهد بقميص إنتر ميامي أمام دي سي يونايتد.

وجمعت ميسي وسواريز مسيرة مشتركة بدأت مع برشلونة 2014، واستمرت حتى رحيل المهاجم الأوروجوياني 2020، قبل أن يجتمعا مجددًا في إنتر ميامي مطلع 2024.