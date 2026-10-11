بعد شد الشعر والطرد.. فينيسيوس يعتذر

اعتذر البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم ​لزملائه وجماهير النادي الأبيض، وذلك بعد طرده خلال الفوز 1ـ0، على فياريال، ضمن منافسات دوري «لاليجا» على ملعب «سانتياجو برنابيو».

وبث فينيسيوس الذي دخل إلى الملعب في الدقيقة 52 وتلقى بطاقة حمراء، بعد 20 دقيقة، منشورًا عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه: «أعتذر للفريق وللجماهير».

وينتظر فينيسيوس قرار ‌اللجنة التأديبية، ‌والذي قد يؤدي إلى ​غيابه ‌عن ⁠مواجهة ​ريال مدريد ⁠أمام برشلونة، الغريم التقليدي، في 25 أكتوبر الجاري، على ملعب «كامب نو».

وظن اللاعب البرازيلي أنه سجل الهدف الثاني لريال مدريد، لكن الهدف ألغي بعد ⁠مراجعة تقنية حكم الفيديو ‌المساعد التي ‌وجدت أنه يجب طرده، بسبب ​شد شعر ‌ناثان ساليبا، لاعب فياريال، في بداية الهجمة.

وتنص لوائح ⁠الاتحاد ⁠الإسباني للعبة على أن شد شعر المنافس يعد تصرفًا عنيفًا.

وعقوبة التصرف العنيف الذي لا يتسبب في إصابة المنافس «المادة 130» هي الإيقاف من مباراة واحدة إلى ثلاث مباريات، وستكون المباريات الثلاث المقبلة لريال مدريد في الدوري ضد إشبيلية، وبرشلونة، وراسينج ​سانتاندير.