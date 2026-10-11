بعد التأجيل.. بوريتش يقرر مناورة في رديف المحالة

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن قرار الجهاز الفني لفريق أبها الأول لكرة القدم، بقيادة دامير بوريتش، إجراء مناورة رسمية، الأحد، على الملعب الرديف في المحالة، لتعويض تأجيل مواجهة الفيصلي، التي كان مقررًا إجراؤها ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهاز الفني قرر تعويض المباراة بمناورة داخلية، بهدف المحافظة على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، واستمرار البرنامج الإعدادي للفريق.

وتأجلت مواجهة أبها والفيصلي إلى 27 أكتوبر الجاري، بعد تعذر لعبها في موعدها المحدد.

ويملك أبها نقطتين بعد مرور سبع جولات، فيما جمع الفيصلي ثلاث نقاط، ويحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري.