جماهير «الشياطين» تستفز السيتي وتكرر سخرية 2000

استفز مشجعو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، نادي مانشستر سيتي، عقب إدانته بأكثر من ​100 مخالفة للقواعد المالية للدوري الممتاز، وذلك عبر العودة لطريقة شهيرة للسخرية منه، وتتمثل في رفع لافتة تحاكي لوحات العد الإلكترونية التي كانوا يستخدمونها في وقت سابق لاستعراض فترة صيام السيتي عن التتويج بالألقاب.

ورفعت جماهير ‌مانشستر يونايتد ‌الملقب فريقها بـ«الشياطين» لافتة جديدة تحمل ​عبارة «51 عامًا» ‌في ⁠مدرجات ملعب ​«ستريتفورد» إند ⁠خلال مباراة يونايتد أمام توتنام هوتسبير، وذلك في إشارة إلى تجاهل حصيلة الألقاب التي حققها السيتي خلال فترة الـ9 أعوام التي كانت محور القضية.

وظهرت تلك الطريقة للمرة الأولى في مدرج «ستريتفورد إند» ‌عام 2000، إذ رفعت ‌الجماهير حينها لافتة حملت «24 ​عامًا» لإلقاء ‌الضوء على الفترة التي مرت منذ فوز ‌السيتي بكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية 1976.

وبعدها، ظل المشجعون يحدثونها سنويًا حتى بلغ الرقم الذي تحمله «35 عامًا»، وجرى التخلي ‌عن الطريقة عندما أنهى مانشستر سيتي أخيرًا فترة غيابه عن منصات ⁠التتويج ⁠بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي 2011.

ويقصد المشجعون باللافتة الجديدة تجاهل حصيلة الألقاب اللاحقة للسيتي في مختلف البطولات، وهو ما أعاد صراع الجارين إلى صدارة المشهد، وسط تداعيات القضية المالية.

ويحل مانشستر سيتي، الذي يدربه إنزو ماريسكا، ضيفًا على ليفربول مساء الأحد، في أول مباراة للفريق منذ إدانته بارتكاب مخالفات ​جسيمة للوائح المالية ​للدوري.

ونفى السيتي ارتكاب أي مخالفات، وقدم استئنافًا ضد قرار اللجنة المستقلة.