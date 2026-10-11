تشادويك رئيسا تنفيذيا في حديقة الملك سلمان

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، الأحد، تعيين ديل تشادويك رئيسًا تنفيذيًّا للمؤسسة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويمتلك تشادويك خبرة دولية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات الإنشاء والتطوير وإدارة المشاريع، وسجلًا حافلًا في تنفيذ منتجعات ومشاريع متعددة الاستخدامات.

ويعزز تعيين تشادويك استمرارية الأعمال في حديقة الملك سلمان، حيث سيواصل البناء على الأسس التي أُرسيت خلال الفترة الماضية، مع تقدم المشروع نحو مرحلته المقبلة من التطوير، والتنفيذ، والجاهزية التشغيلية، والتفعيل.

يذكر أن مؤسسة حديقة الملك سلمان تواصل أعمالها لتطوير الوجهة الحضرية داخل مدينة الرياض، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.