ميدان هجن حائل يفتتح باب التسجيل

تفتتح إدارة ميدان حائل لسباقات الهجن، الإثنين، باب التسجيل للمشاركة في سباقات الميدان لجميع الأعمار، ويستمر أربعة أيام.

وتنطلق منافسات سباق الهجن في حائل، الجمعة المقبل، من خلال الفترة الصباحية، وتستمر حتى السبت بفترتين صباحية ومسائية.

وبيَّنت الإدارة أنَّ استقبال طلبات التسجيل يتم عبر التطبيق الإلكتروني الذي يتيح للمشاركين أيضًا إجراء التعديلات على الأشواط أو حذفها، داعية ملاك الهجن إلى التسجيل مبكرًا ومراجعة الضوابط والتعليمات الخاصة بالسباقات، والاستفادة من الخدمات الرقمية التي يوفرها التطبيق لتسهيل الإجراءات.