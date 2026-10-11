ماذا تعرف عن نيفتشي الأوزبكي منافس النصر؟

يحمل فريق نيفتشي فرغانة الأوزبكي الأول لكرة القدم، الذي يواجه النصر، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، تاريخًا يمتد إلى 64 عامًا، منذ تأسيسه 1962 في مدينة فرغانة شرق أوزبكستان، بعدما أصبح أحد أبرز الأندية في بلاده، محققًا ستة ألقاب للدوري المحلي، إلى جانب لقبين لكأس أوزبكستان ولقب كأس السوبر.

وتعود نشأة النادي إلى مجموعة من الرياضيين العاملين في قطاع النفط بمنطقة فرغانة، وحمل في بداياته اسم «نفتيانيك»، قبل أن يتغير إلى «نيفتشي» 1992، تزامنًا مع مرحلة جديدة في تاريخ الكرة الأوزبكية.

وفرض نيفتشي حضوره في الأعوام الأولى للدوري الأوزبكي، محققًا أربعة ألقاب متتالية 1992 و1993 و1994 و1995، قبل أن يضيف لقبه الخامس 2001، ويعود إلى منصة التتويج 2025، محققًا لقبه السادس بعد غياب استمر 24 عامًا، فيما أضاف كأس السوبر الأوزبكي إلى خزائنه 2026، وتوج بلقب كأس أوزبكستان 1994.

وعلى الصعيد القاري، سجل الفريق أحد أبرز إنجازاته بحصوله على المركز الثالث في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري موسم 1994ـ1995، كما بلغ نهائي كأس رابطة الدول المستقلة 1994، في تجربتين عززتا حضوره خارج أوزبكستان.

ويستقبل نيفتشي منافسيه على ملعب الاستقلال في مدينة فرغانة، الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرج، وأعيد افتتاحه 2015 بعد أعمال إعادة البناء، فيما يرتبط النادي باللونين الأصفر والأسود، اللذين يمثلان هويته الرياضية.

وشهد عام 2025 خطوة جديدة في تطوير النادي، بتأسيس أكاديمية لكرة القدم على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، تضم ستة ملاعب ومرافق للتأهيل والعلاج الطبيعي، وتستوعب أكثر من 150 لاعبًا ناشئًا، ضمن جهود إعداد المواهب وتعزيز مستقبل كرة القدم في المنطقة.

وينتمي النادي إلى مدينة فرغانة، الواقعة في الجزء الشرقي من أوزبكستان، داخل وادي فرغانة الذي يمتد بين أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان، ويعد من المناطق المعروفة بالزراعة والصناعة في آسيا الوسطى.

وتأسست المدينة عام 1876، وحملت في بداياتها اسم «مارجيلان الجديدة»، قبل أن يتغير إلى «سكوبليف» عام 1907، ثم تستقر على اسم فرغانة منذ 1924، وتعد اليوم أحد المراكز الصناعية المهمة في أوزبكستان ومن أهمها تكرير النفط ومشتقاته البترولية.

ويدخل الفريق الأوزبكي مواجهة النصر بعدما افتتح مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز على القوة الجوية العراقي 1ـ0، فيما يتطلع الفريق العاصمي إلى تعويض خسارته أمام العين الإماراتي 0ـ4 في الجولة الأولى.