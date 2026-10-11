إغلاق التسجيل في «شاعر الراية»

أعلنت اللجنة المنظمة لبرنامج «شاعر الراية» إغلاق باب التسجيل لفرسان النسخة الخامسة، السبت، وفق الحساب الرسمي في منصة «إكس».

وكان البرنامج قد فتح باب التسجيل في 2 أغسطس الماضي من خلال استقبال قصائد الشعراء المتقدمين للنسخة الخامسة.

وشهد البرنامج خلال النسخ الأربع الماضية تتويج الشاعر الكويتي مزيد الوسمي والسعوديين سعد بن عدال وفهد البقمي ومحمد المحلكم بالمركز الأول.

وقاد لجنة التحكيم في النسخ الماضية نايف صقر للموسم الأول، وخالد المريخي والدكتور سعيد السريحي للموسمين الثاني والثالث، و الدكتور صالح الشادي الموسم الماضي خلفًا للسريحي.

ويشارك في النسخة الواحدة 30 شاعرًا يتنافسون في عشر حلقات تعرض على الهواء مباشرة.