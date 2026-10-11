مزاد المدينة المنورة.. 13 ألف زائر

سجل مهرجان ومزاد المدينة المنورة الثالث للإبل في محافظة الحناكية 13 ألفًا و500 زائر، السبت، في ثالث أيام المهرجان.

ويُعد المزاد، الذي تستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الجاري، منصة تجمع مُلّاك الإبل والمهتمين بها، وتتيح عرض الإبل والمشاركة في المزايدات، وتبادل الخبرات، إلى جانب الفنون التراثية، والمحاورات الشعرية، والأمسيات، وتقديم الهدايا والجوائز للزوار والمشاركين.

وشملت الفعاليات المصاحبة للمهرجان، تنظيم ورشة عمل بعنوان «الأعلاف الآمنة.. إستراتيجيات الوقاية من التسمم وضمان جودة الأعلاف»، تناولت أهمية سلامة الأعلاف وجودتها، وطرق الوقاية من التسمم المرتبط بها، وأساليب التخزين السليم والتعامل الآمن معها، للمحافظة على صحة الإبل وتعزيز إنتاجيتها.

وتأتي الورشة ضمن جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة في تعزيز الوعي والإرشاد البيطري، ونشر الممارسات السليمة في تغذية الثروة الحيوانية.