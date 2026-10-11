الإثنين.. روزييه يعود إلى أبها

رجحت مصادر خاصة بـ«الرياضية» عودة الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، مساء الإثنين إلى أبها، قادمًا من بلاده، بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي إثر معاناته من تمزق عضلة الفخذ الخلفية لحق به خلال مواجهة الفيحاء، التي خسرها فريقه بنتيجة 2ـ3.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة عقب وصوله، للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة وتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، مشيرة إلى أنَّ حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال فترة العلاج الطبيعي، وبدأ ممارسة الجري بصورة طبيعية.

وكان أبها تعاقد مع روزييه في يوليو الماضي، قادمًا من الحزم، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين.