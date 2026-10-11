دورة شنغهاي.. زفيريف يقصي أليس ويتأهل

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف، نجم التنس، الأحد، على الفرنسي كونتان أليس، بنتيجة 6ـ4 و6ـ7 «8ـ10» و6ـ3، في الدور الثالث من منافسات دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، مواصلًا اقترابه من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

وقال زفيريف بعد اللقاء: «أليس يلعب بأسلوب هجومي مذهل ويملك إرسالًا قويًا للغاية، هذا العام كنت أختار بطولاتي والأماكن التي أريد الوصول فيها إلى أفضل مستوياتي، ولم أكن أفعل ذلك في بداية مسيرتي، أثمر ذلك، وفزت بلقبين في البطولات الأربع الكبرى وبلغت نهائي ويمبلدون»

ونجح الألماني المصنف الأول في الدورة في حسم المواجهة أمام الفرنسي خلال ساعتين و18 دقيقة، ليبلغ الدور ثمن النهائي، على الرغم من أنه بدا غير مرتاح قليلًا في تحركاته خلال المراحل الأخيرة من المباراة.

ويستطيع زفيريف صاحب الـ29 عامًا، إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي إذا بلغ الدور نصف النهائي.

وبدا زفيريف محبطًا في بعض الفترات، إذ كان يوجه انتقاداته إلى فريقه حتى أثناء حسمه المجموعة الأولى أمام أليس، المصنف 48 عالميًا، خلال 38 دقيقة.

وجاءت المجموعة الثانية أكثر تقاربًا، بعدما حافظ اللاعبان على إرساليهما ليحتكما إلى شوط فاصل.

وأنقذ زفيريف نفسه من التأخر 6ـ4 في الشوط الفاصل بضربة خلفية على الخط، لكنه أهدر لاحقًا نقطة المباراة عندما أخطأ في إعادة كرة أمامية.

وبدت المجموعة الثالثة مرشحة لمعركة جديدة، لكن زفيريف كسر إرسال منافسه ليتقدم 2ـ0، ثم اعتمد على إرساله القوي والمستقر ليحسم الفوز.

ويشكل زفيريف تهديدًا مباشرًا لصدارة الإيطالي يانيك سينر، علمًا أنه لم يسبق لبطل الولايات المتحدة المفتوحة وفرنسا المفتوحة أن تصدر التصنيف العالمي.

ويغيب سينر عن دورة شنغهاي بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام زفيريف لانتزاع المركز الأول منه.

وفي المواجهة الأخرى، أطاح الفرنسي أرتور جيا، المصنف 56 عالميًا، بالأمريكي بن شيلتون 7ـ6 «7ـ5» و6ـ7 «7ـ3».