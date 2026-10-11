أمام كومو.. روما يقع في فخ التعادل

وقع فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، المنقوص عدديًّا، في فخ التعادل السلبي، في أرض مضيفه كومو، بمباراة أكمل أكثر من نصف ساعة منها بعشرة لاعبين، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري «سيريا أي»

وكان فريق العاصمة يمنّي النفس بالبقاء على مسافة واحدة مع إنتر الذي فاز على بارما 2ـ0، السبت، لكنه بقيَ خلفه بفارق نقطتين «16ـ14»، في حين رفع كومو رصيده إلى 11 نقطة.

وهذا التعادل الثالث لروما في آخر أربع مباريات ضمن مختلف المسابقات، ونقطة مرضية بالنسبة إلى فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني نظرًا إلى لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53، بعد طرد مباشر للهولندي دونييل مالين، بعدما تدخّل على البرازيلي كايكي.

وعلى الرغم من محاولات كومو العديدة لافتتاح التسجيل باستغلال النقص العددي، حافظ روما على نظافة شباكه، وهو ثاني أفضل خط دفاع في الدوري بالشراكة مع لاتسيو مؤقتا «3»، وبعد كالياري «2».

في المقابل، يلعب كومو الذي يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى، مع مضيفه فينورد الهولندي بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على لايبزيج النمساوي 4ـ1.

واقترب روما من افتتاح التسجيل بتسديدة لورينتسو بيليجريني من على مشارف منطقة الجزاء، ارتدت من القائم «11».

وبعد طرد الهولندي، سعى كومو إلى استغلال التفوّق العددي، وجرّب الأرجنتيني نيكو باس بتصويبة فوق العارضة، ومثله حاول اليوناني بتسديدة في الشباك الجانبية.

ويخوض روما مهمة أكثر صعوبة أمام ضيفه ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل افتتاحًا في تركيا أمام فنربخشه.