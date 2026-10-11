القادسية يكتفي بتدريب وحيد.. ورودجرز يحصر خياراته

فضّل الإيرلندي الشمالي بيرندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الاكتفاء بحصة تدريبية وحيدة يجريها، الأحد، قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي، الإثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية»، حسم مدرب القادسية مسألة الخيارات الفنية التي ينوي الاستعانة بها، في مواجهة الإثنين، قبل المغادرة إلى الأراضي الأوزبكية، في إشارة إلى حصر التعديلات في نطاق ضيق مع وضوح الرؤية أمامه حيال الموقعة الآسيوية المنتظرة.

وغادر القادسية الخبر، صباح الأحد، في اتجاه أوزبكستان، وينتظر أن يؤدي الفريق حصة تدريبية وحيدة على ملعب باختاكور عند الـ 05:45 مساءً بتوقيت السعودية، بعد فراغ الإيرلندي الشمالي رودجرز مدرب الفريق والألماني جوليان فايجل لاعبه من المؤتمر الصحافي المقرر عند الـ 05:00 بتوقيت السعودية «الـ 07:00 بتوقيت أوزبكستان».

يذكر أن القادسية يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد نجاحه في المباراة الافتتاحية في تخطي الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما يحاول باختاكور الأوزبكي استغلال عودته من جدة بنقطة تعادل ثمينة مع الأهلي السعودي واستثمار عاملي الأرض والجمهور لتعزيز رصيده النقطي.