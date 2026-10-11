الإثنين.. فيسينج يجهز الاتحاد آسيويّا

يضع الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الإثنين، كافة التفاصيل النهائية الخاصة بتحضيرات مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، من خلال الحصة التدريبية التي يجريها الفريق، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر نفسها إلى أن مدرب الاتحاد فضّل إراحة لاعبيه من أداء التدريبات، الإثنين، لتجنيبهم الإرهاق بعد الخسارة أمام الهلال، السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والمغادرة إلى جدة الأحد من بريدة.

وينتظر أن يستأنف الاتحاد تدريباته، الإثنين، بحصة تدريبية يركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية، استعدادًا للمواجهة القارية.

ويأتي تحضير الاتحاد للاستحقاق الآسيوي بعد خسارته أمام الهلال بنتيجة 2ـ3، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، في وقت يبحث فيه الفريق عن تعويض تعثره المحلي وتحقيق انتصاره الأول في البطولة القارية.

وكان الاتحاد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل 1ـ1 مع الشمال القطري، ضمن الجولة الأولى، فيما يدخل شباب الأهلي الإماراتي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل في الجولة ذاتها.