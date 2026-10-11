أليسيا تخطف جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلن المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم للسيدات، الأحد، اختيار ​أليسيا روسو، مهاجمة الفريق، أفضل لاعبة محلية في موسم 2025ـ2026، لتفوز بالجائزة للمرة الثانية في مسيرتها.

وقالت أليسيا، التي تفوقت في الاستفتاء على ‌لوسي برونز، وهانا هامبتون: «الحصول على هذه الجائزة أمر مميز ⁠حقًا، ⁠خاصة أنها تأتي مباشرة من المشجعين، أحب اللعب مع المنتخب الإنجليزي في كل لحظة تتاح لي، وآمل أن يكون موسمنا رائعًا».

وتُوّجت أليسيا، لاعبة أرسنال، بالجائزة أيضًا في موسم 2023ـ2024، كأفضل ‌هدافة إنجليزية في ‌الدوري المحلي ​الممتاز للسيدات ‌الموسم ⁠الماضي، ​بعدما سجلت ⁠13 هدفًا، وقدمت ست تمريرات حاسمة.

وساعدت ثنائية أليسيا في انتصار أرسنال 3ـ0 على أستون فيلا في مايو الماضي، ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولعبت النجمة الإنجليزية، صاحبة الـ27 عامًا، دورًا ‌رئيسًا ‌في مشوار إنجلترا بتصفيات كأس ​العالم، بعدما ‌شاركت في التشكيلة الأساسية ‌في كافة المباريات الست بدور المجموعات في التصفيات وسجلت ثلاثة أهداف.

وأحرزت أليسيا هدفًا في فوز إنجلترا 3ـ1 على اليونان في ذهاب الدور الأول من الملحق المؤهل لكأس العالم، ​الجمعة الماضي، ​على أن تلعب مباراة الإياب في ليستر الثلاثاء المقبل.