بوستيكوجلو: ضغط المباريات أثّر في أداء النصر

أكد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أهمية تحقيق الانتصار أمام نيفتشي الأوزبكي، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد عدم تحقيق النتيجة المطلوبة في المواجهة الأولى.

وقال بوستيكوجلو، خلال المؤتمر الصحافي، الأحد، الذي يسبق المباراة: «نتطلع إلى المباراة، فدوري أبطال آسيا مسابقة مهمة بالنسبة لنا، ولم نحقق نتيجة جيدة في مباراتنا الأولى، ونأمل تقديم أداء جيد أمام جماهيرنا وتحقيق الانتصار».

وأوضح المدرب الأسترالي أن ضغط المباريات والإصابات أثّرا في أداء الفريق خلال الفترة الماضية، مضيفًا: «نعمل بجد، ومن الصعب خوض عدد كبير من المباريات المتتالية، كنا جيدين في أول أربع أو خمس مباريات، لكن الظروف تغلبت علينا بسبب ضغط المباريات».

وتابع: «قدم اللاعبون الجمعة الماضي، من الناحية التكتيكية، كل ما طلبته منهم، وأنا سعيد بذلك، والجميع يبذل أقصى ما لديه، خصوصًا في الأوقات الصعبة، ونتطلع إلى البناء على الأداء الأخير ومواصلة التطور لتحقيق النجاحات».

وعن خياراته الفنية، قال: «عواد قدم أداءً ممتازًا، وهو لاعب مميز وسيحصل على فرص كثيرة، ولدينا حصة تدريبية سنقف خلالها على حالة اللاعبين ومدى جاهزيتهم قبل المباراة».

وأضاف: «جواو لاعب رائع، وشارك معنا في ثلاثة مراكز مختلفة، والأهم أن نتأكد من جاهزيته البدنية، خصوصًا أنه خاض مباريات كثيرة بعد كأس العالم، ونحن سعداء بقدرته على اللعب في أكثر من مركز».

وأشار إلى أن أيمن تعرض لإصابة ويعمل على استعادة جاهزيته، فيما غاب سامي عامًا كاملًا، موضحًا أن الفريق يملك عددًا محدودًا من اللاعبين، والجميع يتطلع إلى الحصول على فرصة المشاركة.

من جانبه، شدد نواف بوشل، مدافع النصر، على أهمية مواجهة نيفتشي، قائلًا: «استعداداتنا كبيرة، خصوصًا أننا لم نحقق النتيجة المطلوبة في المباراة الأولى، وندرك أهمية المواجهة، ونأمل أن يكون الفوز حليفنا».

وعن تتويجه مع المنتخب السعودي بكأس الخليج، قال: «أبارك للجميع تحقيق بطولة مهمة للوطن، والتتويج مع المنتخب فخر كبير، وإسعاد الشعب السعودي يمنحنا شعورًا بالفخر ومسؤولية مضاعفة لتقديم المزيد من العطاء».

وفيما يتعلق بتجديد عقده مع النصر، أوضح: «هناك أمور تخص الإدارة ووكيل أعمالي، ونأمل أن تُحسم بشكل إيجابي في أسرع وقت، والمطلوب منا المنافسة على كل بطولة نشارك فيها مع النادي».

واختتم بوشل حديثه برسالة إلى جماهير النصر، قائلًا: «الجمهور هو الداعم الأول ومصدر قوتنا، وكان له أثر كبير في تحقيق الدوري، ونتطلع إلى حضوره غدًا وإسعاده بتحقيق الانتصار».