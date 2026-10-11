فيرستابن يكتب انتصاره الأول على حلبة «مارينا باي»

أكمل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، عطلة نهاية أسبوع مثالية بعد فوزه للمرة الأولى بجائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد، على حلبة «مارينا باي ستريت»، بعدما كان قد أحرز، السبت، المركز الأول في السباق القصير «سبرينت» الذي انطلق منه من الخط الأول أيضًا.

وجاء هذا الإنجاز في الجولة السابعة عشرة «من أصل 23» بصورة لافتة على حلبة لم يسبق للهولندي أن فاز عليها أو حتى انطلق من مركز الصدارة فيها خلال تسع محاولات سابقة، منذ ظهوره الأول مع فريق تورو روسو عام 2015.

ويعد سباق جائزة سنغافورة الكبرى الممتد على 62 لفة، من أكثر السباقات إرهاقًا بدنيًا وذهنيًا في روزنامة الفورمولا واحد، في ظل التهديد الدائم للجدران الخرسانية القاسية التي تحيط بالحلبة الشارعية.

كما أن درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية قد تؤدي إلى فقدان السائقين ثلاثة كيلوجرامات أو أكثر من السوائل، خلال سباق قد يمتد في كثير من الأحيان إلى الحد الأقصى المسموح به وهو ساعتان.

قال فيرستابن «استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني أعتقد أن هذا السباق كان جيدًا جدًا»، وهو يحتفل بفوزين متتاليين بعدما انتصر في ماليزيا قبل سبعة أيام، محققًا أول انتصاراته في 2026.

وأضاف «كانت لدينا السرعة عندما احتجنا إليها على الإطار اللين والمتوسط. لذلك أنا سعيد جدًا بالفوز هنا».

وحلّ شارل لوكلير من موناكو «فيراري» ثانيًا، فيما أكمل الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي منصة التتويج بنيله المركز الثالث، ما سمح له بالابتعاد في صدارة الترتيب العام بفارق 100 ونقطتين عن زميله في مرسيدس ملاحقه البريطاني جورج راسل الذي حل تاسعًا بعدما انطلق من المركز التاسع عشر.

وجاء البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين في المركز الرابع، متقدمًا على زميله الأسترالي أوسكار بياستري، ومن خلفهما البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وحلّ النيوزيلندي ليام لاوسون «ريسينج بولز» سابعًا، ومن بعده الألماني نيكو هولكنبرج «أودي» وراسل «مرسيدس» والفرنسي إسحاق حجار «ريد بول».