الفيحاء والرياض يسجلان التعادل الرابع

رفض فريق الرياض الأول لكرة القدم الخسارة أمام مضيفه الفيحاء، بعدما أدرك التعادل 1ـ1 في الوقت بدل الضائع من المواجهة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وافتتح البرازيلي لازارو، مهاجم الفيحاء، التسجيل لمصلحة الفيحاء عند الدقيقة «16» من الشوط الأول، قبل أن ينجح المصري محمود تريزيجيه في إدراك التعادل للرياض «90+2»، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وسجل الفريقان التعادل الرابع في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين السعودي، بعدما التقيا سبع مرات، انتهت ثلاث منها بانتصار الفيحاء، مقابل أربعة تعادلات، دون أن يحقق الرياض أي انتصار.

ورفع الرياض رصيده إلى تسع نقاط، جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات، مقابل ثلاث هزائم، فيما وصل الفيحاء إلى النقطة السابعة، حصدها من انتصار واحد وأربعة تعادلات، مقابل ثلاث هزائم.