41 يمثلون السعودية في الألعاب الآسيوية البارالمبية

كثف فريق السعودية البارالمبي استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة، التي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك المنتخب السعودي بـ41 لاعبًا ولاعبة في ثماني رياضات، تشمل ألعاب القوى، والريشة الطائرة، والبوتشيا، والدراجات على الطريق والمضمار، ورفع الأثقال، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو.

يُذكر أن السعودية حققت 27 ميدالية في مشاركاتها السابقة بدورات الألعاب الآسيوية البارالمبية، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و13 فضية، و7 برونزيات، إذ حصدت 6 ميداليات في نسخة جوانزو 2010، و4 ميداليات في إنشون 2014، و8 ميداليات في جاكرتا 2018، و9 ميداليات في هانجتشو 2022.