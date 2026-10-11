أمام الفرق السابقة.. حمد الله 3 انتصارات و6 أهداف

يجدد المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، ذكريات مواجهاته أمام فرقه السابقة عندما يقود هجوم «سكري القصيم» ضد الشباب خلال اللقاء الذي يستضيفه ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الشباب، الذي ارتدى قميصه موسمين آخرهما الموسم الماضي، سبق لحمد الله أن اختبر اللعب 12 مرة أمام فرقه السابقة في الملاعب السعودية، وكانت بدايتها ضد النصر فريقه السابق بعد انتقاله إلى الاتحاد موسم 2021ـ2022.

وخاض حمد الله خمس مباريات بقميص «النمور» ضد النصر، بواقع أربع في الدوري وواحدة ضمن منافسات كأس السوبر السعودي، وانتهت ثلاث منها بفوز الاتحاد، وأسفرت واحدة عن التعادل، وخسر مواجهة، بينما سجَّل أربعة أهداف وصنع واحدًا.

وفي مباراته الأولى مع الاتحاد أمام النصر، أحرز حمد الله هدفًا وصنع آخر، ليسهم في انتصار الفريق الجداوي على نظيره العاصمي 3ـ0، تلتها مواجهة ثانية انتهت بالتعادل السلبي، ومن ثم عرف طعم الانتصار في اللقاء الثالث بـ1ـ0، في المباراة الرابعة فقد هزَّ فيها شباك النصر مرتين دون أن يمنع فريقه من تفادي الخسارة القاسية 2ـ5، وكانت جميع هذه المواجهات على صعيد منافسات الدوري، أما الخامسة فكانت ضمن الدور نصف النهائي من كأس الملك، وأسفرت عن تسجيله هدفًا قاد به فريقه إلى التغلب على النصر 3ـ1.

وبعد انتقاله إلى الشباب الموسم قبل الماضي، فقد دافع حمد الله عن قميص «الليوث» في مباراتين ضد النصر، خسر الأولى 1ـ2، وتعادل في الثانية 2ـ2، وسجَّل خلالها هدفًا من ركلة جزاء.

ولم يعرف المهاجم المغربي طعم الانتصار أمام الاتحاد خلال فترته مع الشباب، إذ لعب أربع مباريات انتهت جميعها بخسارة الشباب، منها اثنتان في الدوري «1ـ2 و2ـ3»، ومثلهما في كأس خادم الحرمين الشريفين، الأولى خسرها 2ـ3 ضمن الدور نصف النهائي، والثانية أيضًا خسرها 1ـ4 لحساب الدور ربع النهائي، علمًا بأنه سجَّل فيها هدفًا.

وفي الموسم الجاري، قاد حمد الله هجوم التعاون أمام النصر خلال المواجهة التي خسرها فريقه 1ـ2 ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري.