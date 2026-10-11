كاريلي: سيطرنا على المباراة وأهدرنا الفرص

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، أن فريقه سيطر على معظم مجريات المواجهة أمام الرياض، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى إهدار العديد من الفرص التهديفية.

وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حضرنا للمواجهة بشكل جيد، وعملنا على جميع التفاصيل، وكنا ندرك أن الرياض فريق جيد في الهجمات المرتدة، ونجحنا في صناعة العديد من الفرص، لكننا لم نوفق في تسجيلها».

وأضاف: «سيطرنا على معظم مجريات اللقاء، وحصلنا على فرص في الشوط الثاني لم نستغلها، وفي النهاية استقبلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، وبشكل عام قدمنا أداءً جيدًا في الشوطين».

وأوضح المدرب البرازيلي أن استبدال علي الحسين جاء بسبب الإرهاق الذي تعرض له اللاعب، مؤكدًا أن فريقه تنتظره مباريات مهمة خلال الجولات المقبلة من الدوري.