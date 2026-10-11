دولاك: نستحق الفوز.. وعلينا استغلال الفرص

أكد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه كان يستحق الفوز على الفيحاء في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقال دولاك، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «في نظري، المباراة كانت جيدة بشكل عام، وكنَّا نستحق الفوز، بدأنا بصورة جيدة وحاولنا التسجيل، لكن لم نوفق في استغلال الفرص».

وأضاف: «يجب علينا العمل على تحسين الجانب الهجومي وإنهاء الفرص بالشكل الصحيح، فاللاعبون يحاولون صناعة الفرص والتسجيل، ويقدمون عملًا رائعًا».