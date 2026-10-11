تشينوين تخطف دورة بكين

توّجت الصينية جنج تشينوين المصنفة 54 عالميًا، بلقبها الأول ضمن دورات «دبليو تي ايه» الألف نقطة، بعد فوزها على الروسية الشابة ميرا أندرييفا الخامسة 7ـ5 و6ـ4، الأحد، في نهائي دورة بكين لكرة المضرب.

وحسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس، البالغة 24 عامًا، المباراة في ساعة و43 دقيقة أمام أندرييفا التي كانت تخوض أول نهائي لها منذ تتويجها بلقب رولان جاروس يونيو الماضي.

وباتت تشينوين أول لاعبة صينية تحرز لقب دورة بكين لفئة 1000 نقطة، وهي الدورة التي انطلقت 2004، كما أكدت عودتها إلى أفضل مستوياتها بإحرازها اللقب السادس في مسيرتها ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات.

وكانت ابنة مقاطعة هوبي في وسط الصين قد بلغت المركز الرابع عالميًا قبل 16 شهرًا، لكنها تراجعت إلى خارج قائمة المئة الأوائل بعد خضوعها لعملية جراحية في المرفق صيف 2025 ونتائجها المتذبذبة خلال النصف الأول من موسم 2026.

وفي مطلع سبتمبر، نجحت تشينوين في بلوغ ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعدما شقت طريقها عبر التصفيات.

وكانت وصيفة بطولتي أستراليا المفتوحة والماسترز الختامية لموسم 2024 تخوض الأحد ثاني نهائي لها في دورات دبليو تي ايه للألف نقطة.

في 2024، خسرت نهائي دورة ووهان لفئة «1000» أمام أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميًا، وقد تلتقي البيلاروسية مجددا في الدور الثاني من دورة ووهان «12ـ18 أكتوبر» هذا العام، بحسب القرعة التي أجريت السبت.

واستفادت تشينوين من بطاقة دعوة «وايلد كارد» منحها إياها منظمو دورة بكين للدخول مباشرة إلى الجدول الرئيس، لتصبح رابع لاعبة تحرز لقبًا في هذه الفئة ببطاقة دعوة، بعد الروسية ماريا شارابوفا «سينسيناتي 2011» والكنديتين بيانكا أندريسكو «إنديان ويلز 2019» وفيكتوريا مبوكو «مونتريال 2025».

في المقابل، خسرت أندرييفا ثاني نهائي لها في هذه الفئة الموسم الجاري، بعد هزيمتها في نهائي مدريد مطلع مايو.

وكانت اللاعبة الروسية قد أحرزت أول لقبين لها في هذه الفئة 2025، في دبي وإنديان ويلز.

وسترتقي أندرييفا، الإثنين، إلى المركز الثالث عالميًا، وهو أفضل تصنيف تحققه في مسيرتها.