بعد 7 أعوام.. كورينثيانز يعيد سيدورف إلى التدريب

عاد الدولي الهولندي السابق كلارنس ​سيدورف إلى عالم التدريب بعد غياب دام سبعة أعوام، عقب إعلان نادي كورينثيانز البرازيلي، الأحد، تعيين اللاعب السابق البالغ من العمر 50 ‌عامًا مدربًا جديدًا ‌للفريق الأول لكرة القدم.

وكانت ​آخر ‌تجربة ⁠تدريبية ​للاعب السابق ⁠لريال مدريد وإنتر ميلان وميلان مع منتخب الكاميرون، حيث أُقيل من منصبه في يوليو 2019.

وذكر النادي البرازيلي في بيان أنه تعاقد مع سيدورف ⁠بعقد يمتد حتى نهاية موسم ‌2027.

‌وكان كورينثيانز، الذي يبتعد ​بفارق نقطة ‌واحدة عن منطقة الهبوط في ‌الدوري البرازيلي، قد أقال مدربه السابق فرناندو دينيز، الأربعاء الماضي.

وأنهى سيدورف عقده مع بوتافوجو ليعتزل ‌اللعب وتولى أول مهمة تدريبية له مع ميلان في ⁠يناير 2014.

وتولى تدريب ميلان عندما كان الفريق في المركز 11، وأنهى الموسم في المركز الثامن، قبل إقالته، وعمل لاحقًا مدربًا لشنتشن وديبورتيفو لا كورونيا.