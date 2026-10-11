لاتسيو يزاحم إنتر على صدارة الدوري الإيطالي

استغل فريق لاتسيو الأول لكرة القدم تعثر جاره روما، المنقوص عدديًّا، والمتعادل سلبًا أمام مضيفه كومو، ليتشارك الصدارة مع إنتر بفوزه على ضيفه مونزا، المنقوص أيضًا، 3ـ1 ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي، الأحد.

ونجح لاتسيو في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم أسوةً بإنتر، المتصدر بفارق الأهداف عنه «16 نقطةً لكلٍّ منهما»، محققًا فوزه الخامس في ست مبارياتٍ.

ويدين فريق المدرب جينارو جاتوزو بفوزه الثالث تواليًا لأهداف البرتغالي نونو تافاريش عند الدقيقة 3، والدنماركي جوستاف إيزاكسن «23»، وأندريا بينامونتي «88»، فيما سجَّل الجورجي سابا جوجليتشيدزه «43» هدف مونزا الذي جاء على الرغم من طرد لورنتسو لوكيزي «35».

ويحقق لاتسيو أفضل بداية موسمٍ في تاريخه، لكنَّ مدرَّجات الملعب الأولمبي لا تزال شبه خاليةٍ، إذ يقاطع مشجعو «الألتراس» التابعون للنادي بسبب خلافهم الحاد مع كلاوديو لوتيتو، الرئيس والمالك، مباريات الفريق على أرضه منذ الموسم الماضي.

ويأتي هذا الفوز قبل أن يتواجه فريق العاصمة مع يوفنتوس، الأسبوع المقبل، سعيًا لمواصلة مشواره الناجح، والمنافسة على لقب «سيري أ» للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 26 عامًا.

وفي مباراةٍ أكمل أكثر من نصف ساعةٍ منها بعشرة لاعبين، كان فريق العاصمة الآخر روما يمنَّي النفس بالبقاء على مسافةٍ واحدةٍ مع إنتر، الذي فاز على بارما 2ـ0 السبت، لكنَّه بقي خلفه وخلف لاتسيو بفارق نقطتين «16 - 14»، في حين رفع كومو رصيده إلى 11 نقطةً.

وهذا التعادل الثالث لروما في آخر أربع مبارياتٍ ضمن مختلف المسابقات.

وقد تكون النقطة مُرضِيةً بالنسبة إلى فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني نظرًا لأن فريقه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طردٍ مباشرٍ للمهاجم الهولندي دونييل مالين إثر تدخُّلٍ قاسٍ على البرازيلي كايكي.