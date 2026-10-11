كريستال بالاس يكسر عناد نوتنجهام

فك فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم، أخيرًا عقدته أمام ضيفه نوتينجهام فوريست، وحقق فوزه الأول عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء بنتيجة 3ـ1 الأحد في الجولة السادسة.

وفي 12 مواجهة سابقة بين الفريقين على صعيد دوري الكبار، فشل بالاس في تحقيق الفوز على منافسه، واكتفى بثمانية تعادلات مقابل أربع هزائم، لكنه نجح الأحد في قلب الطاولة عليه وحول تخلفه إلى فوزه الثاني للموسم.

وتقدم فوريست، الذي لم يخسر أمام منافسه في آخر 11 مواجهة بينهما في جميع المسابقات، وتحديدًا منذ ديسمبر 2011 «0ـ1 في دوري المستوى الثاني»، منذ الدقيقة الثالثة عبر السويسري دان ندوي.

لكن بالاس رد في أواخر الشوط الأول بهدفي الياباني دايتشي كامادا «41» والكولومبي جيرفرسون ليرما «5+45»، قبل أن يؤمن النقاط الثلاث في الشوط الثاني بهدف للإسباني يريمي بينو «59».

ورفع بالاس رصيده إلى سبع نقاط، وتقدم إلى المركز الـ12، فيما تجمد رصيد ضيفه عند خمس في المركز الـ14.

وأنقذ البديل الجزائري محمد بلومي فريقه هال سيتي من الخسارة أمام ضيفه إيفرتون، وأدرك التعادل 2ـ2 في الدقيقة 74 بعد دخوله في الدقيقة 64، رافعًا رصيد فريقه إلى تسع نقاط في المركز التاسع، مقابل 10 لضيفه.